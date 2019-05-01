«Ак Барс» подтвердил подписание контракта с Ткачёвым

Нападающий Владимир Ткачёв заключил двухлетний контракт с «Ак Барсом», информирует официальный сайт казанского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».



В сезоне-2018/19 25-летний форвард отыграл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 22 (11+11) очка. Хоккеист заработал показатель полезности «+11» и 10 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока четыре матча, в которых он не сумел отметиться результативными действиями и заработал показатель полезности «-2». За «Ак Барс» форвард провёл 358 матчей, в которых набрал 157 (77+80) очков.



По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Ак Барс» проиграл в четырёх матчах «Авангарду».

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