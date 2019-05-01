Дрегер: Михеев — основная цель «Торонто»

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев может продолжить карьеру в составе «Торонто Мэйпл Лифс». 24-летний игрок по-прежнему входит в сферу интересов канадского клуба.



«Михеев остаётся основной целью «Торонто». Больше информации появится на следующей неделе», — написал в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Даррен Дрегер.



Ранее российский хоккеист получил квалификационное предложение от «Авангарда» на два сезона.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2019 Михеев отметился четырьмя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

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