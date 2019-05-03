Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк посетит Детройт вместе с семьёй, сообщил его агент Дэн Мильштейн.

Отмечается, что речь идёт о туристической поездке. Двукратный обладатель Кубка Стэнли хочет показать своим детям – двум дочерям и сыну – то место, где провёл 15 лет жизни, выступая за «Ред Уингз». По словам Мильштейна, он не общался с новым генеральным менеджером «Детройта» Стивом Айзерманом по поводу будущего Дацюка.

Дацюк выступал за СКА с 2016 года. В составе питерцев 40-летний форвард стал обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата КХЛ. В минувшем сезоне Павел забросил 12 шайб и сделал 30 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+24». В 12 играх плей-офф на счету Дацюка 7 (1+6) очков при полезности «+3».