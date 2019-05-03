Источник: Виталий Кравцов подписал контракт новичка с «Рейнджерс»

Российский нападающий Виталий Кравцов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует CapFriendly. Российский хоккеист заключил стандартный контракт новичка на трёхлетний срок.

Зарплата игрока составит $ 832,5 тыс. Подписной бонус Виталию равен $ 92,5 тыс. Также в каждом из сезонов Виталий заработает по $ 850 тыс. в качестве бонусов категории A. Таким образом, ежегодный доход россиянина составит $1.775 млн. Отмечается, что контракт включает в себя европейский пункт.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта 2018 года под общим девятым номером. В минувшем сезоне КХЛ Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «—3». В плей-офф на его счету две результативные передачи в четырёх матчах.

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