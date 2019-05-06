Цуккарелло: Бишоп — лучший игрок «Далласа», но Худобин тоже классный вратарь

Нападающий «Даллас Старз» Матс Цуккарелло прокомментировал травму голкипера Бена Бишопа, полученную в шестой игре серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (1:4).



«Бишоп — наш лучший игрок. Надеюсь, с ним всё будет в порядке. Если же нет, у нас есть Антон Худобин, который тоже чертовски классный вратарь. В любом случае нам нужно как можно быстрее выкинуть из головы это поражение и готовиться к седьмой игре», — приводит слова игрока официальный сайт НХЛ.



«Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмой матч состоится на площадке «музыкантов» в ночь на 8 мая мск. Победитель противостояния сыграет в финале Западной конференции с победителем пары «Сан-Хосе Шаркс» — «Колорадо Эвеланш».

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