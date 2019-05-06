Палат: русские ребята из «Вашингтона» — невероятные игроки

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной Чехии Ондржей Палат оценил игру команды в заключительном матче Евротура с Россией (1:4).



Календарь чемпионата мира — 2019



«Русские ребята из «Вашингтона» — невероятные игроки. Впрочем, я считаю, что мы должны были лучше действовать в обороне, и тогда у соперников было бы немного шансов. Когда такие хоккеисты, как Овечкин или Кузнецов, набирают скорость, их тяжело остановить. Мы неплохо провели первый период. Считаю, что если бы сборной Чехии удалось реализовать хотя бы половину своих моментов, то она не проиграла бы.



Я успел поговорить с партнёрами по «Тампе» — Василевским, Кучеровым и Сергачёвым. Мы пожелали друг другу удачи на предстоящем чемпионате мира. Через неделю мы встретимся в Братиславе, я с нетерпением жду этой игры. Это будет гораздо более важный матч», — приводит слова Палата Sports.cz.

Стал известен состав сборной Чехии на чемпионат мира — 2019

Кузнецов: раньше чехи позадиристее были, сейчас больше в хоккей играют