Даниил Тарасов продолжит играть в московском «Динамо»

Нападающий Даниил Тарасов продолжит выступать в составе московского «Динамо», информирует официальная группа московского клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Хоккейный клуб „Динамо“ Москва достиг договорённости с нападающим о подписании нового контракта. Сроки контрактов с хоккеистами будут объявлены после 16 мая», — говорится в официальном заявлении пресс-службы москвичей.

В регулярном чемпионате КХЛ-2018/19 форвард бело-голубых принял участие в 36 играх и набрал 18 (12+6) очков. В плей-офф 79-й номер команды сыграл в девяти матчах и набрал 4 (2+2) балла.

Ранее Динамо» достигло договорённости о заключении контрактов с рядом игроков — вратарём Иваном Бочаровым, защитниками Андреем Мироновым, Артёмом Волковым и форвардом Иваном Игумновым. Также были заключены контракты с Дмитрием Моисеевым и Вячеславом Кулёминым.