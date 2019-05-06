Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Даниил Тарасов продолжит играть в московском «Динамо»

Даниил Тарасов продолжит играть в московском «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Нападающий Даниил Тарасов продолжит выступать в составе московского «Динамо», информирует официальная группа московского клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Хоккейный клуб „Динамо“ Москва достиг договорённости с нападающим о подписании нового контракта. Сроки контрактов с хоккеистами будут объявлены после 16 мая», — говорится в официальном заявлении пресс-службы москвичей.

В регулярном чемпионате КХЛ-2018/19 форвард бело-голубых принял участие в 36 играх и набрал 18 (12+6) очков. В плей-офф 79-й номер команды сыграл в девяти матчах и набрал 4 (2+2) балла.

Ранее Динамо» достигло договорённости о заключении контрактов с рядом игроков — вратарём Иваном Бочаровым, защитниками Андреем Мироновым, Артёмом Волковым и форвардом Иваном Игумновым. Также были заключены контракты с Дмитрием Моисеевым и Вячеславом Кулёминым.

Волков, Бочаров, Миронов и Игумнов продолжат играть за московское «Динамо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент