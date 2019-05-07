«Ак Барс» подписал новый контракт с Артёмом Лукояновым

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» заключил новое соглашение с нападающим Артёмом Лукояновым, информирует в «Инстаграме» хоккейное агентство Winners. 30-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.



Лукоянов выступает за «Ак Барс» с 2011 года. Нынешний сезон стал для нападающего самым результативным в карьере. Артём набрал 24 (13+11) очка в 62 матчах регулярного чемпионата, став вторым бомбардиром команды среди российских игроков после Даниса Зарипова. В четырёх матчах плей-офф Лукоянов отдал одну результативную передачу.

Напомним, в розыгрыше Кубка Гагарина «Ак Барс» вылетел уже в первом раунде, потерпев поражение от «Авангарда» в четырёх встречах. Теперь у команды новый главный тренер — Дмитрий Квартальнов.