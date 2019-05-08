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Хольм: сборная Швеции готова бросить вызов российским хоккеистам

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Хольм: сборная Швеции готова бросить вызов российским хоккеистам
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник «Торпедо» и сборной Швеции Филип Хольм оценил нынешний состав сборной России по хоккею.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

«Представители КХЛ у России индивидуально очень сильны. Мастерство Капризова и Гусева не вызывает сомнений. В связке с Овечкиным, Малкиным, Кучеровым и другими звёздами НХЛ они могут представлять очень серьёзную силу. Но мы готовы бросить им вызов. Как показали два последних чемпионата мира, Швеция хорошо умеет раскрывать сильные стороны своих лидеров», — приводят слова Хольма «Известия».

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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