Гавриков, скорее всего, не сыграет в первом матче на чемпионате мира—2019

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков прибудет в расположение сборной России 10 мая. Об этом сообщил глава штаба национальной команды Роман Ротенберг. Ранее «мундиры» завершили выступление в Кубке Стэнли.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

«Гавриков, скорее всего, приедет 10 мая. Скорее всего, в первом матче он не сыграет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).