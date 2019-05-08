Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Оглашение приговора Кокорину и Мамаеву. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Гавриков, скорее всего, не сыграет в первом матче на чемпионате мира—2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Гавриков, скорее всего, не сыграет в первом матче на чемпионате мира—2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков прибудет в расположение сборной России 10 мая. Об этом сообщил глава штаба национальной команды Роман Ротенберг. Ранее «мундиры» завершили выступление в Кубке Стэнли.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

«Гавриков, скорее всего, приедет 10 мая. Скорее всего, в первом матче он не сыграет», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Состав сборной России на ЧМ-2019 — сила! Возможно, самый звёздный в истории
Овечкин, Малкин, Кучеров, Кузнецов, Ковальчук, Василевский, Гусев, Дадонов… и это ещё не всё.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент