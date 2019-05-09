Сборная России провела командную фотосессию на льду перед ЧМ-2019

Сборная России перед стартом первой тренировки в Словакии провела провела командную фотосессию на льду, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. В фотосессии не принимал участия защитник Богдан Киселевич.

Календарь игр сборной России по хоккею на чемпионате мира—2019

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия). В стартовой игре турнира российская команда сыграет с Норвегией.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. Российская сборная на прошлом мировом первенстве выбыла из турнира на стадии четвертьфинала, уступив Канаде (4:5 ОТ).