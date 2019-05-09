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Сборная России провела командную фотосессию на льду перед ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России провела командную фотосессию на льду перед ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России перед стартом первой тренировки в Словакии провела провела командную фотосессию на льду, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. В фотосессии не принимал участия защитник Богдан Киселевич.

Календарь игр сборной России по хоккею на чемпионате мира—2019

Фото: Павел Панышев

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия). В стартовой игре турнира российская команда сыграет с Норвегией.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. Российская сборная на прошлом мировом первенстве выбыла из турнира на стадии четвертьфинала, уступив Канаде (4:5 ОТ).

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