Источник: клуб из Узбекистана может заявиться в чемпионат Казахстана

В следующем сезоне в чемпионате Казахстана может появиться команда из Узбекистана, информирует Шайба.kz. Напомним, ранее стало известно о планах Узбекистана создать клуб в КХЛ.



Как сообщает издание, в Ташкенте создаётся новый хоккейный клуб «Хумо» для дальнейшего вступления в КХЛ. Но перед этим команда планирует провести один сезон в ВХЛ. У «Хумо» будет свой фарм-клуб, который, скорее всего, станет первым иностранным участником чемпионата Казахстана. Он будет называться «Бинокор». Уже идут переговоры со спонсорами и Казахстанской федерацией хоккея.



Таким образом, количество участников чемпионата Казахстана, по предварительной информации, увеличится до 12. Ранее сообщалось о создании взрослой профессиональной команды в Актобе.

Прохоров — о клубе в Ташкенте: НХЛ включала Флориду, сейчас «Тампа» — лидер лиги