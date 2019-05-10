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Кожевников: сборная Норвегии будет играть от обороны

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кожевников: сборная Норвегии будет играть от обороны
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сделал прогноз на первый матч сборной России на чемпионате мира с командой Норвегии.

«Почему-то мне кажется, что вкатываться в чемпионат игрокам российской сборной будет непросто. Норвежцы «сядут» в оборону и будут стараться «кусать» нас своими традиционными быстрыми контратаками. От стартового матча на турнире зависит многое. Многие ребята давно не играли на «больших площадках», к ним предстоит привыкнуть.

Любая победа придаёт уверенность. Если сумеем забросить быстрые две шайбы, соперник может вовсе «развалиться». В любом случае, у наших ребят должна быть полная концентрация, нужно показать, что мы сильны не только индивидуально, но и командной игрой», — сказал Кожевников «Чемпионату».

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