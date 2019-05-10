Кожевников: сборная Норвегии будет играть от обороны

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сделал прогноз на первый матч сборной России на чемпионате мира с командой Норвегии.

«Почему-то мне кажется, что вкатываться в чемпионат игрокам российской сборной будет непросто. Норвежцы «сядут» в оборону и будут стараться «кусать» нас своими традиционными быстрыми контратаками. От стартового матча на турнире зависит многое. Многие ребята давно не играли на «больших площадках», к ним предстоит привыкнуть.

Любая победа придаёт уверенность. Если сумеем забросить быстрые две шайбы, соперник может вовсе «развалиться». В любом случае, у наших ребят должна быть полная концентрация, нужно показать, что мы сильны не только индивидуально, но и командной игрой», — сказал Кожевников «Чемпионату».

С какой разницей шайб сборная России разгромит Норвегию на ЧМ?