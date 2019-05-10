Сборная России заявила Владислава Гаврикова на ЧМ-2019

Защитник Владислав Гавриков добавлен в заявку сборной России на чемпионат мира 2019 года, информирует пресс-служба Международной федерации хоккея России в «Твиттере». Матч состоится сегодня, 10 мая, начало встречи — в 17:15 мск.
Заявка сборной России:
вратари Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;
защитники Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Михаил Сергачёв, Владислав Гавриков;
нападающие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артём Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.
На чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.