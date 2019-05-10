Сборная России заявила Владислава Гаврикова на ЧМ-2019

Защитник Владислав Гавриков добавлен в заявку сборной России на чемпионат мира 2019 года, информирует пресс-служба Международной федерации хоккея России в «Твиттере». Матч состоится сегодня, 10 мая, начало встречи — в 17:15 мск.

Заявка сборной России:



вратари Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;



защитники Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Михаил Сергачёв, Владислав Гавриков;



нападающие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артём Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.​



На чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.