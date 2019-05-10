Никита Кучеров забросил первую шайбу на ЧМ-2019

Сборная России обыгрывает команду Норвегии в первом матче чемпионата мира 2019 года. По ходу второго периода подопечные Ильи Воробьёва ведут со счётом 3:0 «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 29-й минуте большинство реализовал Никита Кучеров, для которого этот гол стал первым на мировом первенстве. Сергачёв от синей линии сделал перевод на правый край, Кучеров немного продвинулся вперёд и с кистей бросил в дальний угол.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).