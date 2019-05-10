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Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ-2019 по хоккею

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ-2019 по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная России выиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва уверенно победили команду Норвегии со счётом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019

Дубль на свой счёт записал Евгений Дадонов. Ещё по одному точному броску произвели Артём Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев. В составе Норвегии отличились Томас Валькве Ольсен и Юнас Холёс.

ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Россия
5 : 2
2:0, 2:0, 1:2
Норвегия
1:0 – Дадонов (Малкин, Кучеров) – 08:39 (5x4), 2:0 – Анисимов (Григоренко, Орлов) – 14:33 (5x5), 3:0 – Кучеров (Сергачёв) – 28:13 (5x4), 4:0 – Дадонов (Малкин, Гусев) – 29:47 (5x4), 5:0 – Гусев (Кучеров, Хафизуллин) – 41:26 (5x5), 5:1 – Валькве Ольсен (Райшенберг) – 56:07 (5x5), 5:2 – Холёс (Мартинсен) – 57:47 (5x5)

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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Это были команды с разных планет. Наши даже не напрягались, за что немного поплатились в концовке.
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