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Врана: я забил на ЧМ больше Овечкина? Завтра он может забить четыре

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Врана: я забил на ЧМ больше Овечкина? Завтра он может забить четыре
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Чехии Якуб Врана поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира 2019 года с командой России. Игра состоится завтра, 13 мая.

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«Сколько голов забью России? Старался как можно лучше, стараюсь бросать как можно больше. Будет интересно сыграть против одноклубника Овечкина и Кузнецова, будет весело.

Сравнивать себя с ними не хочу. Овечкин забивает по 50 голов за сезон и в следующем матче может забить четыре — про себя такого сказать не могу. Буду рад его увидеть. Желаю ему всяческой удачи, но сейчас я с другой стороны», — передаёт слова Враны корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая.

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