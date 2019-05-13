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Плющев: чехи сильны своими контратаками

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Плющев: чехи сильны своими контратаками
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о сборной Чехии, с которой России предстоит сыграть третий матч мирового первенства. Игра состоится сегодня, 13 мая, начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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«Чехи — не норвежцы и не австрийцы, поэтому против них нужно быть максимально сконцентрированными и играть в полную силу от начала и до конца. Чехи хорошо укомплектованы, в их составе много игроков из НХЛ, причём играющих. Сборная Чехии традиционно сильна на контратаках, а это значит, что нападающим нужно быть внимательными в зоне атаки, стараться не терять шайбу, защитникам не позволять сопернику бросать с пятачка. Ну и, конечно же, исключить нарушения правил.

Чехи будут играть в силовой хоккей, бить исподтишка, провоцировать. Братислава — практически домашний город для Чехии, а потому поддержка у чехов будет очень серьёзная», — сказал Плющев в интервью «Чемпионату».

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