Шикарная голевая комбинация Кучерова и Гусева в ворота сборной Чехии

Во втором периоде матча сборных России и Чехии на чемпионате мира подопечным Ильи Воробьёва удался великолепный гол. Нападающие Никита Кучеров и Никита Гусев провели шикарную комбинацию, которую завершил Гусев точным броском.
Посмотреть видео также можно в «Твиттере».
Россия вышла на лёд в следующем составе:
Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Капризов.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).