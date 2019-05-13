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Шикарная голевая комбинация Кучерова и Гусева в ворота сборной Чехии

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Шикарная голевая комбинация Кучерова и Гусева в ворота сборной Чехии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Во втором периоде матча сборных России и Чехии на чемпионате мира подопечным Ильи Воробьёва удался великолепный гол. Нападающие Никита Кучеров и Никита Гусев провели шикарную комбинацию, которую завершил Гусев точным броском.

Начертили! Тысячи чехов замолчали, когда Гусев забил этот гол
Связка Кучеров — Гусев вытворяет невообразимые вещи на чемпионате мира.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

Россия вышла на лёд в следующем составе:

Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Капризов.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Сборная России выигрывает у чехов! Главная битва в группе. LIVE
Команда Ильи Воробьёва играет с принципиальным соперником на ЧМ-2019.
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