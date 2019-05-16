Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

15 мая, в шестой игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоялись четыре матча. В Кошице сыграли сборные США и Великобритании, Германии и Словакии, а в Братиславе встретились команды Швейцарии и Норвегии, России и Италии. Следить за событиями игр можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Группа А. США — Великобритания
Группа В. Швейцария — Норвегия
Группа А. Германия — Словакия
Группа В. Россия — Италия
В группе В лидируют сборные России и Швейцарии, набравшие по 12 очков, шесть очков на счету у команд Швеции, Чехии и Латвии. У сборных Австрии, Норвегии и Италии очков нет.
В группе А 12 очков набрала сборная Германии, восемь очков у американцев, семь — у Финляндии, шесть — у Канады, пять — у Дании, три — у Словакии, одно — у Франции, ноль — у Великобритании.
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- 15 мая 2019
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