И. Воробьёв — о четвёртом звене: сделали выбор в пользу более силового форварда

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв объяснил перестановки в четвёртом звене национальной команды перед матчем с Латвией на чемпионате мира.

«Перестановки в четвёртом звене? На завтра мы сделали выбор в пользу более силового форварда. Но я повторюсь, что у нас одна команда. 14 нападающих в заявке, каждый из них может сыграть. Мы так решили. И с соперником тоже.

Зуб катался? А почему он должен не кататься? У нас для тренировки восемь защитников. Это связано с тем, что у нас играет семь защитников. В принципе, мы рассчитываем на Артёма Зуба, но пока не спешим с этой заявкой. Всякое бывает.

Жамнов в полном здравии. Занимался большинством", — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Игра с Латвией состоится завтра, 18 мая, начало — в 13:15 мск.