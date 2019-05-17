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И. Воробьёв — о четвёртом звене: сделали выбор в пользу более силового форварда

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв — о четвёртом звене: сделали выбор в пользу более силового форварда
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв объяснил перестановки в четвёртом звене национальной команды перед матчем с Латвией на чемпионате мира.

«Перестановки в четвёртом звене? На завтра мы сделали выбор в пользу более силового форварда. Но я повторюсь, что у нас одна команда. 14 нападающих в заявке, каждый из них может сыграть. Мы так решили. И с соперником тоже.

Зуб катался? А почему он должен не кататься? У нас для тренировки восемь защитников. Это связано с тем, что у нас играет семь защитников. В принципе, мы рассчитываем на Артёма Зуба, но пока не спешим с этой заявкой. Всякое бывает.

Жамнов в полном здравии. Занимался большинством", — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Игра с Латвией состоится завтра, 18 мая, начало — в 13:15 мск.

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