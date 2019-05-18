История личных встреч сборных России и Латвии на чемпионатах мира по хоккею

Сегодня, 18 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Латвии и России. Начало — в 13:15 мск. Сборные России и Латвии играли на мировых первенствах девять раз. Россияне победили в семи матчах, в двух играх сильнее была команда Латвии. Разница шайб — 40:14 в пользу российской команды.

Сочетания звеньев сборной России на тренировке перед игрой с Латвией на ЧМ-2019

ЧМ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт Авторы голов ЧМ-1998 Базель Групповой раунд Россия — Латвия 7:5 Ковалёв (3), Петренко, Сарматин, Назаров, Скопинцев — Керч, Ниживий (2), Чудинов, Сейейс ЧМ-2000 Санкт-Петербург Групповой раунд Россия — Латвия 2:3 О. Петров, Буре — Беляевский, Семёнов (2) ЧМ-2003 Турку Групповой раунд Россия — Латвия 1:2 Фролов — Тамбиев, Романовский ЧМ-2009 Берн Групповой раунд Россия — Латвия 6:1 Курьянов (2), Терещенко, Твердовский (2), Фролов — Васильев ЧМ-2012 Стокгольм Групповой раунд Россия — Латвия 5:2 Никулин, Малкин (2), Попов, Кузнецов — Индрашис, Даугавиньш ЧМ-2013 Хельсинки Групповой раунд Россия — Латвия 6:0 Бирюков, Медведев, Радулов, Рясенский, Ковальчук, К. Петров ЧМ-2014 Минск Групповой раунд Россия — Латвия 4:1 Тихонов (2), Широков, Калинин — Индрашис ЧМ-2016 Москва Групповой раунд Россия — Латвия 4:0 Панарин (2), Дадонов, Шипачёв ЧМ-2017 Кёльн Групповой раунд Россия — Латвия 5:0 Киселевич, Телегин, Наместников, Кучеров, Белов