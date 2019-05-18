История личных встреч сборных России и Латвии на чемпионатах мира по хоккею
Сегодня, 18 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Латвии и России. Начало — в 13:15 мск. Сборные России и Латвии играли на мировых первенствах девять раз. Россияне победили в семи матчах, в двух играх сильнее была команда Латвии. Разница шайб — 40:14 в пользу российской команды.
Сочетания звеньев сборной России на тренировке перед игрой с Латвией на ЧМ-2019
|ЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ЧМ-1998
|Базель
|Групповой раунд
|Россия — Латвия
|7:5
|Ковалёв (3), Петренко, Сарматин, Назаров, Скопинцев — Керч, Ниживий (2), Чудинов, Сейейс
|ЧМ-2000
|Санкт-Петербург
|Групповой раунд
|Россия — Латвия
|2:3
|О. Петров, Буре — Беляевский, Семёнов (2)
|ЧМ-2003
|Турку
|Групповой раунд
|Россия — Латвия
|1:2
|Фролов — Тамбиев, Романовский
|ЧМ-2009
|Берн
|Групповой раунд
|Россия — Латвия
|6:1
|Курьянов (2), Терещенко, Твердовский (2), Фролов — Васильев
|ЧМ-2012
|Стокгольм
|Групповой раунд
|Россия — Латвия
|5:2
|Никулин, Малкин (2), Попов, Кузнецов — Индрашис, Даугавиньш
|ЧМ-2013
|Хельсинки
|Групповой раунд
|Россия — Латвия
|6:0
|Бирюков, Медведев, Радулов, Рясенский, Ковальчук, К. Петров
|ЧМ-2014
|Минск
|Групповой раунд
|Россия — Латвия
|4:1
|Тихонов (2), Широков, Калинин — Индрашис
|ЧМ-2016
|Москва
|Групповой раунд
|Россия — Латвия
|4:0
|Панарин (2), Дадонов, Шипачёв
|ЧМ-2017
|Кёльн
|Групповой раунд
|Россия — Латвия
|5:0
|Киселевич, Телегин, Наместников, Кучеров, Белов
Наши хоккеисты пили пиво после победы над Чехией. Их снимала скрытая камера
Сборная России, кажется, даже не собиралась этого скрывать.
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