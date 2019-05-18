Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

История личных встреч сборных России и Латвии на чемпионатах мира по хоккею

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
История личных встреч сборных России и Латвии на чемпионатах мира по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сегодня, 18 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Латвии и России. Начало — в 13:15 мск. Сборные России и Латвии играли на мировых первенствах девять раз. Россияне победили в семи матчах, в двух играх сильнее была команда Латвии. Разница шайб — 40:14 в пользу российской команды.

Сочетания звеньев сборной России на тренировке перед игрой с Латвией на ЧМ-2019

ЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-1998БазельГрупповой раундРоссия — Латвия7:5Ковалёв (3), Петренко, Сарматин, Назаров, Скопинцев — Керч, Ниживий (2), Чудинов, Сейейс
ЧМ-2000Санкт-ПетербургГрупповой раундРоссия — Латвия2:3О. Петров, Буре — Беляевский, Семёнов (2)
ЧМ-2003ТуркуГрупповой раундРоссия — Латвия1:2Фролов — Тамбиев, Романовский
ЧМ-2009БернГрупповой раундРоссия — Латвия6:1Курьянов (2), Терещенко, Твердовский (2), Фролов — Васильев
ЧМ-2012СтокгольмГрупповой раундРоссия — Латвия5:2Никулин, Малкин (2), Попов, Кузнецов — Индрашис, Даугавиньш
ЧМ-2013ХельсинкиГрупповой раундРоссия — Латвия6:0Бирюков, Медведев, Радулов, Рясенский, Ковальчук, К. Петров
ЧМ-2014МинскГрупповой раундРоссия — Латвия4:1Тихонов (2), Широков, Калинин — Индрашис
ЧМ-2016МоскваГрупповой раундРоссия — Латвия4:0Панарин (2), Дадонов, Шипачёв
ЧМ-2017КёльнГрупповой раундРоссия — Латвия5:0Киселевич, Телегин, Наместников, Кучеров, Белов
Наши хоккеисты пили пиво после победы над Чехией. Их снимала скрытая камера
Сборная России, кажется, даже не собиралась этого скрывать.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент