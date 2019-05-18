И. Воробьёв — о силовом приёме Орлова: человек почти полз, был очень низко
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал силовой приём защитника Дмитрия Орлова в матче с Латвией (3:1).
«Могут ли Орлову выписать дисквалификацию? Человек почти полз, был очень низко, во-вторых, он шёл за шайбой. Был быстрее и мощнее. Если только за это. По моим понятиям, нет», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Первый период подопечные Ильи Воробьёва проиграли, пропустив гол в меньшинстве от Оскарса Цибульскиса. На старте второго периода сборная России сумела сравнять счёт и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Дмитрия Орлова и Никиты Гусева. На 33-й минуте Никита Кучеров упрочил преимущество россиян, установив окончательный счёт.
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Латвия украла у России рекорд и была наказана. А как вы хотели?
Наша команда была лучше и в хоккее, и в силовой борьбе. Жаль только рассекли лицо Овечкину.
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