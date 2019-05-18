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Мерзликин: хотел спросить Кучерова про бросок, но он не такой дружелюбный

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Мерзликин: хотел спросить Кучерова про бросок, но он не такой дружелюбный
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин после матча с Россией (1:3) поделился впечатлениями о работе судей.

«У Кучерова не получился бросок, когда он мне забивал? Я его хотел спросить, но он не такой дружелюбный. Видел повтор, он отдавал пас, просто мой защитник неудачно подставил клюшку, и шайба залетела.

Отсутствие удаление у Орлова и двухминутное удаление Задорова? Опять вопросы про судей. Зачем комментировать? Судьи — это мои друзья! Они меня спасают: когда сопернику две минуты дают, мне хорошо, могу хоть подышать. На Батне, считаю, было, надо было давать. Сами видели, локоть в голову шёл. В остальном, поверьте, у судей нелёгкая работа. Две команды против них и ещё трибуны все против них. Подумайте, что они чувствуют.

У нас отличный тренер, он защищает нашу команду. Если он кого-то оскорбил, значит, человек заслужил. Он просто так никого оскорблять не будет», — передаёт слова голкипера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео также можно на YouTube.

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