Мерзликин: хотел спросить Кучерова про бросок, но он не такой дружелюбный

Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин после матча с Россией (1:3) поделился впечатлениями о работе судей.
«У Кучерова не получился бросок, когда он мне забивал? Я его хотел спросить, но он не такой дружелюбный. Видел повтор, он отдавал пас, просто мой защитник неудачно подставил клюшку, и шайба залетела.
Отсутствие удаление у Орлова и двухминутное удаление Задорова? Опять вопросы про судей. Зачем комментировать? Судьи — это мои друзья! Они меня спасают: когда сопернику две минуты дают, мне хорошо, могу хоть подышать. На Батне, считаю, было, надо было давать. Сами видели, локоть в голову шёл. В остальном, поверьте, у судей нелёгкая работа. Две команды против них и ещё трибуны все против них. Подумайте, что они чувствуют.
У нас отличный тренер, он защищает нашу команду. Если он кого-то оскорбил, значит, человек заслужил. Он просто так никого оскорблять не будет», — передаёт слова голкипера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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