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Батня — о фолах России: Латвию наказывали строже за менее опасные фолы

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Батня — о фолах России: Латвию наказывали строже за менее опасные фолы
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Латвии Оскар Батня поделился эмоциями после матча с командой России (1:3).

«Не сказал бы, что сборная России для нас слишком сильна. Они забили на наших ошибках, хорошо сыграли в большинстве. Мы не смогли заработать большинство. У нас были шансы, но мы ими не воспользовались.

Судейство? Должны были более серьёзно наказывать. В предыдущих матчах нам выписывали большие штрафы за менее опасные нарушения. Посмотрим видео, и что скажут арбитры.

Орлова не виню, получилось неудачно. Я тянулся за шайбой, а он хотел сыграть в тело. Это хоккей, иногда не везёт и случаются подобные ситуации. Сейчас мне попало в голову, но я его не виню.

Согласен с решением арбитров? Это был удар в голову, так что не знаю. Видео не видел, всё произошло очень быстро», — сказал Батня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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