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Андронов: посмотрите за игрой Кучерова, он иногда назад бежит быстрее защитника

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Андронов: посмотрите за игрой Кучерова, он иногда назад бежит быстрее защитника
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России Сергей Андронов поделился мнением об игре команды в обороне на чемпионате мира и сильных сторонах форварда Никиты Кучерова.

«Всего две пропущенные шайбы в равных составах? Вратари играют здорово, надёжно, и нам придают уверенности. Конечно, есть вещи в обороне, в которых ещё надо прибавлять. Зачем тревожиться, что у сборной России всё хорошо идёт? Радоваться надо!

Полагаю, что Кучеров не думает о том, чтобы стать лучшим бомбардиром турнира. Никита выходит на лёд и играет на результат. Посмотрите за его игрой, бывает, что он назад бежит быстрее защитника. Не думаю, что он нацелен на то, чтобы забить, он играет на результат», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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