Андронов: посмотрите за игрой Кучерова, он иногда назад бежит быстрее защитника
Нападающий сборной России Сергей Андронов поделился мнением об игре команды в обороне на чемпионате мира и сильных сторонах форварда Никиты Кучерова.
«Всего две пропущенные шайбы в равных составах? Вратари играют здорово, надёжно, и нам придают уверенности. Конечно, есть вещи в обороне, в которых ещё надо прибавлять. Зачем тревожиться, что у сборной России всё хорошо идёт? Радоваться надо!
Полагаю, что Кучеров не думает о том, чтобы стать лучшим бомбардиром турнира. Никита выходит на лёд и играет на результат. Посмотрите за его игрой, бывает, что он назад бежит быстрее защитника. Не думаю, что он нацелен на то, чтобы забить, он играет на результат», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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