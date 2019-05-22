Тренер сборной США: Россия — суперталантливая команда, с убийственной атакой

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.
«Хорошо знаю сборную России, там много игроков из НХЛ, к тому же я тренирую сборную США уже третий год, так что мне знакомы игроки и из других лиг. Это суперталантливая команда, с убийственной атакой, у них самое сильное нападение на турнире. У них пока хорошо получается, они играют на высоком уровне. Мы же ещё не показывали свою лучшую игру и должны быстрее найти её, чтобы был шанс выиграть завтра.
Против такого состава тяжело накладывать звенья. Мы будем выпускать своих лучших игроков, они — своих. Наши лучшие игроки должны сыграть великолепно. У России слишком глубокий состав, чтобы пытаться играть в наложение. Если у команды одно ведущее звено, можно постараться наложить на него то звено, которое тебе нужно, даже играя в гостях. Когда таких звеньев три или четыре, когда Ковальчук в четвёртом звене, это слишком сильный состав, чтобы так делать. Мы составим сочетания, с которым нам будет комфортно, и будем концентрироваться на том, чтобы показать свой лучший хоккей», — передаёт слова Блэшилла корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 22 мая 2019
-
20:42
-
20:37
-
20:21
-
20:16
-
20:02
-
19:58
-
19:10
-
18:32
-
18:00
-
17:23
-
17:14
-
17:08
-
17:04
-
16:31
-
16:15
-
16:08
-
16:05
-
15:54
-
15:45
-
15:20
-
15:05
-
14:36
-
14:00
-
13:20
-
13:02
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
02:37
-
02:27
-
02:00
-
01:20
-
01:00
-
00:57
-
00:41