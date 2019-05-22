Тренер сборной США: Россия — суперталантливая команда, с убийственной атакой

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.



«Хорошо знаю сборную России, там много игроков из НХЛ, к тому же я тренирую сборную США уже третий год, так что мне знакомы игроки и из других лиг. Это суперталантливая команда, с убийственной атакой, у них самое сильное нападение на турнире. У них пока хорошо получается, они играют на высоком уровне. Мы же ещё не показывали свою лучшую игру и должны быстрее найти её, чтобы был шанс выиграть завтра.



Против такого состава тяжело накладывать звенья. Мы будем выпускать своих лучших игроков, они — своих. Наши лучшие игроки должны сыграть великолепно. У России слишком глубокий состав, чтобы пытаться играть в наложение. Если у команды одно ведущее звено, можно постараться наложить на него то звено, которое тебе нужно, даже играя в гостях. Когда таких звеньев три или четыре, когда Ковальчук в четвёртом звене, это слишком сильный состав, чтобы так делать. Мы составим сочетания, с которым нам будет комфортно, и будем концентрироваться на том, чтобы показать свой лучший хоккей», — передаёт слова Блэшилла корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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