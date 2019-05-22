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Тренер сборной США: Россия — суперталантливая команда, с убийственной атакой

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Тренер сборной США: Россия — суперталантливая команда, с убийственной атакой
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.

«Хорошо знаю сборную России, там много игроков из НХЛ, к тому же я тренирую сборную США уже третий год, так что мне знакомы игроки и из других лиг. Это суперталантливая команда, с убийственной атакой, у них самое сильное нападение на турнире. У них пока хорошо получается, они играют на высоком уровне. Мы же ещё не показывали свою лучшую игру и должны быстрее найти её, чтобы был шанс выиграть завтра.

Против такого состава тяжело накладывать звенья. Мы будем выпускать своих лучших игроков, они — своих. Наши лучшие игроки должны сыграть великолепно. У России слишком глубокий состав, чтобы пытаться играть в наложение. Если у команды одно ведущее звено, можно постараться наложить на него то звено, которое тебе нужно, даже играя в гостях. Когда таких звеньев три или четыре, когда Ковальчук в четвёртом звене, это слишком сильный состав, чтобы так делать. Мы составим сочетания, с которым нам будет комфортно, и будем концентрироваться на том, чтобы показать свой лучший хоккей», — передаёт слова Блэшилла корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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