Расписание четвертьфинальных матчей ЧМ-2019 на 23 мая

23 мая, в очередной игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоятся четвертьфинальные матчи. В Братиславе выяснять отношения будут сборные России и США, Чехии и Германии, а в Кошице путёвки в полуфинал разыграют Канада и Швейцария, Финляндия и Швеция. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Календарь игр плей-офф чемпионата мира — 2019

17:15 (мск) Канада — Швейцария

17:15 Россия — США

21:15 Финляндия — Швеция

21:15 Чехия — Германия

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошицеи продлится до 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).