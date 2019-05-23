Расписание четвертьфинальных матчей ЧМ-2019 на 23 мая

23 мая, в очередной игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоятся четвертьфинальные матчи. В Братиславе выяснять отношения будут сборные России и США, Чехии и Германии, а в Кошице путёвки в полуфинал разыграют Канада и Швейцария, Финляндия и Швеция. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».
Календарь игр плей-офф чемпионата мира — 2019
17:15 (мск) Канада — Швейцария
17:15 Россия — США
21:15 Финляндия — Швеция
21:15 Чехия — Германия
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошицеи продлится до 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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