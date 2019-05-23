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Расписание четвертьфинальных матчей ЧМ-2019 на 23 мая

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Расписание четвертьфинальных матчей ЧМ-2019 на 23 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

23 мая, в очередной игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоятся четвертьфинальные матчи. В Братиславе выяснять отношения будут сборные России и США, Чехии и Германии, а в Кошице путёвки в полуфинал разыграют Канада и Швейцария, Финляндия и Швеция. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Календарь игр плей-офф чемпионата мира — 2019

17:15 (мск) Канада — Швейцария

ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Канада
Швейцария

17:15 Россия — США

ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Россия
США

21:15 Финляндия — Швеция

ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Финляндия
Швеция

21:15 Чехия — Германия

ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Чехия
Германия

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошицеи продлится до 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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