Орлов — автор самого мощного результативного броска в групповом раунде ЧМ-2019

Пресс-служба ИИХФ назвала автора самого мощного результативного броска на групповом этапе чемпионата мира 2019 года по хоккею.

Им стал защитник сборной России Дмитрий Орлов. В матче с командой Латвии (3:1) хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» сравнял счёт в начале второго периода, отправив шайбу в ворота соперника со скоростью 152,5 км/ч.

Посмотреть видео гола Орлова можно в «твиттере» ИИХФ.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

В четвертьфинале турнира подопечные Ильи Воробьёва сыграют с командой США.

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