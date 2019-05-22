«Наверное, у Овечкина и Кузнецова травмы». Хотите, чтобы у нас был инфаркт?

В среду, 22 мая, сборная России провела дневную тренировку на льду братиславской арены в преддверии четвертьфинального матча с США. Команда Ильи Воробьёва, победив шведов и оставшись в столице Словакии, в штатном режиме готовится к плей-офф. В свою очередь американцы будут тренироваться в Братиславе лишь вечером, так как им пришлось переезжать из Кошице.



Одна из главных новостей дня – штаб сборной России принял решение внести в заявку на турнир защитника Артёма Зуба. Таким образом, состав россиян полностью сформирован, свободных мест в заявке не осталось. Однако в тренировке на льду Зуб участия не принял.

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Ещё одна новость – тренировку досрочно покинули форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Но волноваться и бить в набат не нужно. Как пояснили в пресс-службе ФХР, всё дело в том, что занятие было по желанию, поэтому оба игрока решили заранее уйти в раздевалку. Видимо, Овечкин и Кузнецов изъявили желание сэкономить силы перед важнейшей игрой и не рисковать здоровьем.

Овечкин и Кузнецов досрочно завершили тренировку сборной. Она была по желанию

Известно и имя голкипера, который будет защищать ворота сборной России в завтрашней игре с США. Им ожидаемо стал Андрей Василевский, который теперь не сыграет только в случае какого-нибудь форс-мажора. С первым вратарём в сборной определились. У американцев, кстати, потеря. Накануне в игре с канадцами травму получил один из ведущих нападающих Дилан Ларкин. Участие Ларкина в матче с Россией под вопросом.



Сразу после окончания занятия с представителями СМИ пообщались главный тренер сборной России Илья Воробьёв и защитник россиян Дмитрий Орлов.

«С 88-м номером на спине парень неплохой»

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал, как команда готовится к четвертьфиналу.



— Заявка окончательно сформирована?

— Да, Зуба заявили, заявка закрыта. Сделали то, что должны были сделать, что хотели с самого начала турнира.

Фото: photo.khl.ru

— Скауты приехали из Кошице, привезли информацию по американцам?

— Да, продолжаем смотреть, разбирать. Завтра ребятам всё покажем.



— Какое общее впечатление о сопернике?

— Хороший соперник, очень сильный состав. Но нам надо играть в свою игру.

Видимо, Овечкин и Кузнецов изъявили желание сэкономить силы перед важнейшей игрой и не рисковать здоровьем.

— Обычно в таких матчах политическая составляющая присутствует. Не обращаете на неё внимания?

— Мы больше по спортивной части. В политику не вмешиваемся.



— Что сказали игрокам по итогам группового этапа?

— Что он прошёл и сейчас самое важное начинается.



— Нет перестановок в сочетаниях?

— Нет.

Что нужно знать о сборной США. Эти парни попробуют выбить Россию Забудем о Джеке Хьюзе — там есть ребята посерьёзней.

— Тот факт, что не нужно ехать в Кошице, позитивно сказался на команде? Какие-то бонусы извлекли из первого места?

— Про бонусы, надеюсь, завтра после победы можно будет говорить. Естественно, большой плюс, что не надо пять часов в другой город на поезде добираться или как-то ещё. Пару лет назад приходилось по ходу турнира из Кёльна в Париж переезжать, было не очень. Здорово, что спокойно готовимся в штатном рабочем режиме.



— Овечкин, Малкин, Капризов вчера забили. Чувствуете, что им стало полегче?

— Думаю, да, но повторюсь: у нас одна цель и одна команда. Главное, чтобы в конце матча перевес в нашу сторону был на один гол, а кто забивает – не так важно.



— Кто сыграет завтра в воротах?

— Василевский.



— Кого можете выделить из американской сборной?

— с 88-м номером на спине парень неплохой (Патрик Кейн. – Прим. «Чемпионата»). Там есть очень мастеровитые ребята, много повидавшие в хоккее.



— Заявка Артёма Зуба как-то связана с тем, что Тарасенко и Барбашёв с «Сент-Луисом» в финал кубка Стэнли вышли?

— Нет, не связана.

Воробьёв: Повторюсь: у нас одна цель и одна команда. Главное, чтобы в конце матча перевес в нашу сторону был на один гол, а кто забивает – не так важно.

— То есть на них не рассчитывали?

— Мы шли по своему плану, раньше не заявляли из-за риска травм. А сейчас уже идём тем боевым комплектом, что у нас есть.



— Кузнецов и Овечкин раньше ушли с тренировки, с чем это связано?

— Тренировка по желанию была.



— У них меньше желания было?

— Больше опыта.



— В начале турнира сравнивали Какко и Хьюза, причём не в пользу американца. Видели его игру, что скажете?

— Какко физически по-другому развит, он уже, так скажем, мужик. Сложно их сейчас сравнивать, Хьюзу нужно время.

«Отрезвил ли третий период матча со шведами? Да мы, вроде, трезвые были»

Защитник сборной России Дмитрий Орлов, отвечая на вопросы журналистов, не забыл про шутки и самоиронию. Орлов предположил, что у заранее покинувших лёд Овечкина и Кузнецова может быть травма. Ох, Дмитрий! Такими, пускай и шутливыми высказываниями, можно довести простых болельщиков, которые не знают, что такое тренировка по желанию, до инфарктного состояния.



— Как настроение перед четвертьфиналом?

— Хорошее. Игра завтра, будем настраиваться. Сейчас есть время отдохнуть, восстановиться. Будет интересная игра, встречаются два хороших соперника. Обе команды хотят выиграть и будут показывать свой лучший хоккей.



— Смотрели их матчи на групповом этапе?

— Лично я не смотрел. Думаю, завтра пройдёт собрание и нам скажут, как играть против них. Обо всех сильных и слабых сторонах.



— Ваши партнёры по «Вашингтону» сегодня закончили тренировку, которая была по желанию, досрочно. У вас такого желания не возникало?

— Думаю, им дали восстановиться. Наверное, у них есть какие-то травмы (скорее всего, Дмитрий Орлов решил таким образом пошутить и разрядить обстановку перед матчем с США. – Прим. «Чемпионата»). На самом деле, просто так получилось. Думаю, завтра они будут в строю. Они нам нужны, они наши лидеры. Как и каждый игрок в нашей команде. Будем стараться побеждать, все наши болельщики и родные ждут победы. Сделаем всё от нас зависящее.

Жёны приехали – Овечкина и Малкина прорвало! И не говорите про совпадение Когда у хоккеистов такая поддержка, им не страшны ни шведы, ни американцы, ни кто-то ещё.

— Владислав Третьяк сказал, что лучше играть со сборной США, так как она, в отличие от немцев, атакующая.

— На стадии 1/4 финала без разницы, с кем играть. Все команды будут играть «от ножа». Цена ошибки высока. У обеих команд хорошее нападение, много хороших игроков, которые могут сделать момент из ничего.



— Эта сборная США чем-то напоминает сборную молодых звёзд Северной Америки на Кубке мира?

— Тяжело сравнивать на данном этапе. Пока не смотрел их игры, не могу сказать. Завтра пройдёт собрание, и мы будем знать их сильные и слабые стороны.



— Ваше мнение о Патрике Кейне?

— Ему нельзя давать много пространства, стараться быть ближе к нему. Думаю, он не MVP, если будет играть без шайбы. То, что он делает с шайбой, приятно смотреть. Можно найти много разных видео. Нам нужно не давать ему пространства и больше владеть шайбой.

— Анисимов что-то может про него рассказать?

— Да, они вместе играют. Но друзей ни для кого не будет.



— Задоров накануне жёстко играл против Хёрнквиста. Это может повлиять на игру?

— Конечно, это важный аспект игры. Надо играть в силовой манере. Другого в плей-офф можно не ожидать. Все хотят победить, все голодны до побед. Матчи на вылет всегда получаются интересными. Много борьбы и эмоций.



— Заняли первое место, но попали явно не на самого слабого соперника…

— С этим ничего не поделаешь. Мы старались играть в свой хоккей на протяжении группового этапа. Нужно продолжать делать это в плей-офф. Неважно, мы играем с Италией или с Америкой. Надо всегда стараться выкладываться и играть друг за друга.



— Кого вы, помимо Кейна, можете выделить в атаке сборной США?

— У них каждый игрок имеет опыт и мастерство. Один игрок не выигрывает игру, мы играем командой. Посмотрим, как это всё будет выглядеть. Разберём игру, может, будет персональная опека. Наша сильная сторона – игра с шайбой.



— Как думаете, у соперника будет персональная опека к Овечкину, Кучерову или кому-то из них?

— Думаю, да. Это нормальное явление. Эти ребята лучшие в мире, с ними надо играть ближе. Но это тяжело сделать, не зря они мастера, которые набирают много очков.



— Третий период со шведами отрезвил вас перед четвертьфиналом?

— Да мы вроде трезвые были.

Орлов: Неважно, мы играем с Италией или с Америкой. Надо всегда стараться выкладываться и играть друг за друга.

— В плане самоуверенности.

— Конечно, нужно лучше заканчивать игры. Тренеры уже указали нам на ошибки.



— Чувствуете особенный кураж в своей игре?

— У нас сложился хороший коллектив. Стараемся получать удовольствие от каждой игры, от каждой смены. Это делает нас хорошей командой. Впереди всё самое интересное.



— Матчи между Россией и США всегда значимые. Это давит?

— Неважно, с кем мы играем. Мы хотим выиграть.