Сборная России прибыла на матч за бронзовые медали ЧМ-2019 с Чехией

Сегодня, 26 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче за бронзовые медали чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Чехии. Начало — в 16:45 мск.

Подопечные Ильи Воробьёва уже прибыли на стадион. Вместе с командой прибыл и Сергей Плотников, пропустивший последние матчи на турнире.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится финалом между Канадой и Финляндией. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

Р. Ротенберг — о матче за бронзу: играем на победу. С нами Россия!

История личных встреч сборных России и Чехии на чемпионатах мира по хоккею