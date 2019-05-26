Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чехия: смотреть онлайн прямой эфир Первого канала
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Сборная России прибыла на матч за бронзовые медали ЧМ-2019 с Чехией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сборная России прибыла на матч за бронзовые медали ЧМ-2019 с Чехией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сегодня, 26 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче за бронзовые медали чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Чехии. Начало — в 16:45 мск.

Подопечные Ильи Воробьёва уже прибыли на стадион. Вместе с командой прибыл и Сергей Плотников, пропустивший последние матчи на турнире.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится финалом между Канадой и Финляндией. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

Р. Ротенберг — о матче за бронзу: играем на победу. С нами Россия!
История личных встреч сборных России и Чехии на чемпионатах мира по хоккею
«Предателей в сборной России не было. Зачем кричать «дайте нам крови»
Кто виноват в поражении, должен ли в сборной смениться тренер и почему финский хоккей так неудобен для нас – отвечают эксперты.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент