Светлов — о ЧМ-2019: Финляндия взяла на вооружение опыт сборной СССР

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о победе сборной Финляндии на чемпионата мира 2019 года.

«На мой взгляд, феномен финской сборной заслуживает отдельного изучения. Бросилось в глаза несколько моментов, которые в СМИ пока широко не обсуждались. Во-первых, финнам удалось лучше всех приспособиться к тому, что чемпионат мира в этом сезоне стартовал как никогда поздно — в середине мая. Сборная Финляндии стала единственной, которая, наверное, вопреки поверхностной логике решила не зависеть от хода плей-офф НХЛ и сформировала практически окончательный состав уже в апреле, обкатав его в товарищеских играх и на Евротуре.

Во-вторых, я слышал, что финны смогли провести отдельный подготовительный сбор и нагрузиться. Это сработало именно в плей-офф, когда команде досталась сложнейшая сетка. Тем не менее функционально сборная Суоми оказалась готова лучше, чем шведы или канадцы.

В-третьих, финны доказали, что хоккей стал полностью командной игрой. Если говорить о качестве состава, о линиях, то эта сборная не вошла даже в тройку, а её вратарь Ланкинен вообще представлял фарм-клуб из АХЛ, тот же лучший голкипер НХЛ Василевский, наверное, даже не знал его фамилии. То есть результат принесли не личности, а базовая командная работа. И заряженность на командный результат.

Суммируя, надо признать, что сборная Финляндии взяла на вооружение опыт сборной СССР, которая к чемпионатам мира всегда наигрывалась по специальной программе, в заранее определённом составе и через полноценные сборы", — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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