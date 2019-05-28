Светлов — о ЧМ-2019: Финляндия взяла на вооружение опыт сборной СССР

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о победе сборной Финляндии на чемпионата мира 2019 года.
«На мой взгляд, феномен финской сборной заслуживает отдельного изучения. Бросилось в глаза несколько моментов, которые в СМИ пока широко не обсуждались. Во-первых, финнам удалось лучше всех приспособиться к тому, что чемпионат мира в этом сезоне стартовал как никогда поздно — в середине мая. Сборная Финляндии стала единственной, которая, наверное, вопреки поверхностной логике решила не зависеть от хода плей-офф НХЛ и сформировала практически окончательный состав уже в апреле, обкатав его в товарищеских играх и на Евротуре.
Во-вторых, я слышал, что финны смогли провести отдельный подготовительный сбор и нагрузиться. Это сработало именно в плей-офф, когда команде досталась сложнейшая сетка. Тем не менее функционально сборная Суоми оказалась готова лучше, чем шведы или канадцы.
В-третьих, финны доказали, что хоккей стал полностью командной игрой. Если говорить о качестве состава, о линиях, то эта сборная не вошла даже в тройку, а её вратарь Ланкинен вообще представлял фарм-клуб из АХЛ, тот же лучший голкипер НХЛ Василевский, наверное, даже не знал его фамилии. То есть результат принесли не личности, а базовая командная работа. И заряженность на командный результат.
Суммируя, надо признать, что сборная Финляндии взяла на вооружение опыт сборной СССР, которая к чемпионатам мира всегда наигрывалась по специальной программе, в заранее определённом составе и через полноценные сборы", — цитирует Светлова Russia-Hockey.
- 28 мая 2019
-
11:00
-
10:15
-
01:33
- 27 мая 2019
-
23:29
-
22:45
-
22:35
-
22:33
-
21:25
-
21:02
-
20:19
-
20:01
-
19:49
-
19:21
-
18:57
-
16:00
-
15:39
-
15:32
-
15:11
-
13:35
-
13:00
-
12:56
-
12:17
-
11:57
-
11:36
-
11:28
-
10:59
-
10:47
-
10:30
-
10:20
-
09:56
-
09:20
-
09:00
-
08:52
-
08:29
-
08:17