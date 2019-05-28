В КХЛ могут вернуть процедуру драфта, количество матчей сокращать не будут
Континентальная хоккейная лига может вернуть процедуру драфта для молодых игроков, сообщает пресс-служба лиги. Напомним, в апреле 2017 года «Ярмарка талантов» была отменена.
В сезоне-2018/19 команды впервые провели в регулярном чемпионате по 62 матча, в будущем это количество встреч не будет сокращаться. Календарь нового сезона лига представит 4 июля.
Всего в чемпионате 11-го сезона приняли участие 883 хоккеиста, 82 дебютанта до этого выступали в МХЛ. Произошло увеличение числа молодых игроков — 172 хоккеиста (19%) были в возрасте до 21 года включительно (в сезоне-2017/18 – 139). Зарплаты этих игроков не будут учитываться в жёстком потолке, который вступает в силу с сезона-2020/21.
Также сообщается, что в КХЛ могут вернуть процедуру драфта.
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