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В КХЛ могут вернуть процедуру драфта, количество матчей сокращать не будут

В КХЛ могут вернуть процедуру драфта, количество матчей сокращать не будут
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига может вернуть процедуру драфта для молодых игроков, сообщает пресс-служба лиги. Напомним, в апреле 2017 года «Ярмарка талантов» была отменена.

В сезоне-2018/19 команды впервые провели в регулярном чемпионате по 62 матча, в будущем это количество встреч не будет сокращаться. Календарь нового сезона лига представит 4 июля.

Всего в чемпионате 11-го сезона приняли участие 883 хоккеиста, 82 дебютанта до этого выступали в МХЛ. Произошло увеличение числа молодых игроков — 172 хоккеиста (19%) были в возрасте до 21 года включительно (в сезоне-2017/18 – 139). Зарплаты этих игроков не будут учитываться в жёстком потолке, который вступает в силу с сезона-2020/21.

Также сообщается, что в КХЛ могут вернуть процедуру драфта.

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