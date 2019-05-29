Григоренко — о церемонии КХЛ: собирался быстро, дома всего один костюм

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился мнением о церемонии закрытия 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги.
«В первый раз я оказался на таком празднике, всё прошло отлично, всё понравилось. Собирался быстро, дома всего один костюм. Сезон был сложный, но всё проходило с радостью. ЦСКА выиграл первый Кубок Гагарина, в сборной стали третьими», — цитирует Григоренко официальный сайт КХЛ.
Символическую сборная сезона составили:
вратарь Юха Метсола («Салават Юлаев»);
защитники Никита Нестеров (ЦСКА), Даррен Диц («Барыс»);
нападающие Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), Михаил Григоренко (ЦСКА), Илья Михеев («Авангард»).
Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории выигравший этот трофей. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0. На пути к финалу «армейцы» обыграли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и петербургский СКА (4-3).
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