Тарасенко: каждый год слышим, что нам пора уже выиграть Кубок Стэнли

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко после победы в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (4:2, 2-2) прокомментировал поддержку со стороны болельщиков.
«Некоторые наши ребята играют здесь первый сезон, а для нас с Пьетранджело это уже шестой или седьмой сезон. Каждый год мы слышим, что нам пора уже выиграть Кубок Стэнли. А после прошлого лета мы слышали это непрерывно. Люди снова поверили в нас, и это дало нам большой эмоциональный толчок», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.
Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард «Блюз» Райан О'Райлли, который в этой встрече оформил дубль. По два очка в составе хозяев набрали Брэйден Шенн (1+1) и Алекс Пьетранджело (0+2). Голкипер Джордан Биннингтон отразил 21 бросок из 23.
- 4 июня 2019
-
13:42
-
13:11
-
13:05
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:15
-
11:58
-
11:21
-
11:01
-
10:48
-
10:31
-
10:12
-
09:55
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
08:53
-
08:34
-
08:20
-
08:12
-
07:24
-
06:08
-
04:25
- 3 июня 2019
-
23:59
-
23:24
-
22:54
-
22:18
-
21:35
-
21:02
-
20:40
-
20:12
-
19:55
-
19:36
-
19:09