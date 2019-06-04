Тарасенко: каждый год слышим, что нам пора уже выиграть Кубок Стэнли

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко после победы в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (4:2, 2-2) прокомментировал поддержку со стороны болельщиков.

«Некоторые наши ребята играют здесь первый сезон, а для нас с Пьетранджело это уже шестой или седьмой сезон. Каждый год мы слышим, что нам пора уже выиграть Кубок Стэнли. А после прошлого лета мы слышали это непрерывно. Люди снова поверили в нас, и это дало нам большой эмоциональный толчок», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард «Блюз» Райан О'Райлли, который в этой встрече оформил дубль. По два очка в составе хозяев набрали Брэйден Шенн (1+1) и Алекс Пьетранджело (0+2). Голкипер Джордан Биннингтон отразил 21 бросок из 23.