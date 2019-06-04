Павел Дацюк близок к подписанию контракта с «Автомобилистом»
40-летний нападающий Павел Дацюк близок к подписанию контракта с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщает Detroit Free Press со ссылкой на агента хоккеиста Дэна Мильштейна. Тем не менее Мильштейн не исключил варианта с возвращением игрока в Национальную хоккейную лигу.
Дацюк выступал за петербургский СКА с 2016 года. В составе питерцев 40-летний форвард стал обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата КХЛ. В минувшем сезоне Павел забросил 12 шайб и отдал 30 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+24». В 12 играх плей-офф на счету Дацюка 7 (1+6) очков при показателе полезности «+3».
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