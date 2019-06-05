Обладатель Кубка Стэнли Ниеми перешёл в «Йокерит», Лепистё остался в клубе

«Йокерит» продлил контракт на два сезона с защитником Сами Лепистё и подписал однолетний контракт с голкипером Антти Ниеми, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

35-летний Ниеми последние два сезона выступал за «Монреаль Канадиенс». Голкипер в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19 принял участие в 17 матчах, одержав восемь побед при коэффициенте надёжности 3,78 и 88,7% отражённых бросков.

Финн выигрывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс», имея также опыт выступлений за «Сан-Хосе», «Флориду» и «Даллас».

Ниеми в составе сборной Финляндии участвовал в Олимпийских играх в Сочи. Он был запасным вратарём в четырёх играх из шести, однако на площадке так и не появился.

«Йокерит» разорвал контракт с голкипером Райаном Запольски