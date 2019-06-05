Шипулин — о переходе Дацюка в «Автомобилист»: добро пожаловать домой, волшебник!
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин прокомментировал переход хоккеиста Павла Дацюка в «Автомобилист». Опытный нападающий подписал контракт сроком на один год.
«Добро пожаловать домой, волшебник!» — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».
Дацюк выступал за петербургский СКА с 2016 года. В составе питерцев Павел стал обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата КХЛ. В минувшем сезоне 40-летний форвард забросил 12 шайб и отдал 30 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+24». В 12 играх плей-офф на счету Дацюка 7 (1+6) очков при показателе полезности «+3». 1 мая 2019 года Дацюк объявил об уходе из СКА. Дацюк начал карьеру в Екатеринбурге в 1994 году.
Волшебник возвращается домой. Дацюк – в «Автомобилисте»
Павел давно этого хотел.
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