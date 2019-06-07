Шенн: не самая яркая победа, но это не повод от неё отказываться. Верно?

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн прокомментировал победу в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (2:1, 3-2).
«Да, это была не самая яркая победа, но это не повод от неё отказываться, верно?.. Мы понимали, что „Брюинз“ пойдут вперёд большими силами с самого начала — и нам повезло, что Биннер (Джордан Биннингтон. — Прим. „Чемпионата“) выстоял в первом периоде. Думаю, в следующем матче страсти у соперника будет не меньше. Но поверьте, мы будем к этому готовы», — цитирует Шенна официальный сайт НХЛ.
Счёт был открыт на 21-й минуте — отличился Райан О'Райлли, которому ассистировали Зак Сэнфорд и Алекс Пьетранджело. На 51-й минуте после передачи О'Райлли голом отметился Дэвид Перрон. Гол был засчитан, несмотря на спорный эпизод, произошедший за несколько мгновений до этого, когда нападающий «Сент-Луиса» Тайлер Бозак сбил с ног форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри. На две шайбы гостей хозяева смогли ответить лишь результативным броском Джейка Дебраска за шесть минут до финальной сирены.
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