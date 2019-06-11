Ткачёв — о НХЛ: предложения были, но уже совершенно другого плана

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв объяснил, почему заключил новый контракт с казанским клубом.
«Сезон получился не самым лучшим и потихоньку интерес со стороны заокеанских клубов пропадал. Кроме того, в этом сезоне я не выступал за сборную, а это много значит. Предложения были, но уже совершенно другого плана. Не было никакой конкретики, никакой определенности. Типа, приезжай, доказывай и всё зависит от тебя.
Нет, это нормально, в НХЛ так и есть, но всё равно тон поменялся. Да и я понял, что лучше мне еще пару лет провести в России. Если всё будет нормально, то через два года разговор с клубами НХЛ может быть другим. Я уже могу рассчитывать на больше, чем стандартный контракт новичка. Но сейчас об этом говорить слишком рано», — цитирует Ткачёва официальный сайт КХЛ.
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