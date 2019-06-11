«Автомобилист» рассматривает вариант с уменьшением размеров площадки
«Автомобилист» рассматривает вариант с уменьшением размеров домашней площадки, заявил директор клуба Максим Рябков.
«Есть вероятность, что мы уменьшим площадку. Дело в технологических вопросах, мы сейчас их прорабатываем», — цитирует Рябкова ТАСС.
По действующим правилам Международной федерации хоккея стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант льда ограничен 26 метрами. Существует также промежуточный, «финский» размер площадки — 60 на 28 метров. С сезоне-2019/20 Международная федерация хоккея будет проводить чемпионаты мира на льду «канадского» формата.
В это межсезонье размеры домашней площадки уже уменьшили «Северсталь», «Металлург» и «Барыс». СКА планирует проводить матчи на площадке «канадского» размера.
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