«Автомобилист» рассматривает вариант с уменьшением размеров площадки

«Автомобилист» рассматривает вариант с уменьшением размеров домашней площадки, заявил директор клуба Максим Рябков.

«Есть вероятность, что мы уменьшим площадку. Дело в технологических вопросах, мы сейчас их прорабатываем», — цитирует Рябкова ТАСС.

По действующим правилам Международной федерации хоккея стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант льда ограничен 26 метрами. Существует также промежуточный, «финский» размер площадки — 60 на 28 метров. С сезоне-2019/20 Международная федерация хоккея будет проводить чемпионаты мира на льду «канадского» формата.

В это межсезонье размеры домашней площадки уже уменьшили «Северсталь», «Металлург» и «Барыс». СКА планирует проводить матчи на площадке «канадского» размера.