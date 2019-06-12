Генменеджер «Флориды»: нам необходимо укрепить вратарскую линию и защиту

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон рассказал о задачах команды.



«Надо попасть в плей-офф. Это наша главная задача. С этого всё начинается. Владелец поставил задачу, и теперь всё зависит только от нас. Рассмотрим все варианты, которые могут сделать нас сильнее.



Совершенно очевидно, что в минувшем сезоне мы не очень хорошо играли в равных составах. В большинстве и меньшинстве команда выглядела замечательно. У нас есть хорошие игроки. Мы не должны так много пропускать. Надо укрепить вратарскую линию и защиту.



В этом году мы можем выбрать на драфте девять игроков и еще девять в следующем. Нужно грамотно работать на драфте, заниматься воспитанием игрока в системе команды. В этом заключается задача. Рынок свободных агентов и обмены — дополнение к драфту. Мы будем работать в прежнем ключе, придерживаться выработанного плана, и сделаем всё, чтобы настоящее не помешало нашему будущему», — приводит слова функционера официальный сайт лиги.

Источник: Сергей Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой»