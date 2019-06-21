Тюркотт — о драфте юниоров НХЛ: от меня ничего не зависит

Претендент на выбор в топ-10 на предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги Алекс Тюркотт поделился ожиданиями от церемонии.
«Я больше ничего не могу сделать. Я показал, на что способен, прошёл все собеседования, провёл сезон. Больше от меня ничего не зависит», — цитирует Тюркотта официальный сайт НХЛ.
По оценкам Крэйга Баттона, американский форвард занимает девятое место в рейтинге драфта-2019. Лучший из россиян нападающий Василий Подколзин занял 13-е место в списке. По мнению Баттона, его может выбрать «Флорида Пантерз».
Драфт НХЛ 2019 года пройдёт в Ванкувере 21-22 июня на домашней арене «Ванкувер Кэнакс». В ночь на 22 июня мск состоится первый раунд, 22 июня в 17:00 начнётся выбор во втором-седьмом раундах. Всего будет выбрано 217 игроков.
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