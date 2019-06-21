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«Монреаль» хочет выменять Летанга у «Питтсбурга»

«Монреаль» хочет выменять Летанга у «Питтсбурга»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг может продолжить карьеру в составе «Монреаль Канадиенс», сообщает Pittsburgh Hockey Now.

По информации источника, канадская команда проявляет серьёзный интерес к 32-летнему хоккеисту, поскольку ищет атакующего защитника. Существует вероятность, что Летанг согласится на обмен и отправится в клуб из родного города.

В минувшем сезоне канадский хоккеист провёл 65 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету 16 заброшенных шайб и 40 результативных передач при показателе полезности «+3». В четырёх матчах плей-офф Летанг отдал одну голевую передачу. Занял шестое место в голосовании на звание лучшего защитника сезона. Контракт игрока с зарплатой $ 7,25 млн рассчитан ещё на три сезона.

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