Президент «Рейнджерс»: не скажу, что Какко станет лучшим игроком в истории клуба
Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон прокомментировал выбор финского форварда Каапо Какко на драфте НХЛ.
«Я не хочу сказать, что он станет лучшим игроком в истории „Рейнджерс“. Про молодых игроков такое говорить не принято, и ему еще придется показать себя. Но он будет очень, очень хорошим игроком», — цитирует Дэвидсона официальный сайт НХЛ.
26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл и юниорское мировое первенство.
Каапо Какко — лучший новичок чемпионата Финляндии — 2018/19
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