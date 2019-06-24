Россиянин, белорус и латыш примут участие в лагере развития «Флориды»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» опубликовали список хоккеистов, которые были приглашены в тренировочный лагерь развития. Среди них оказался один россиянин — Георгий Седов.
19-летний уроженец Подольска ранее на профессиональном уровне не играл. В минувшем сезоне он выступал за ДЮСШ-2 (Коркино) в первенстве России среди юношей. В 19 матчах нападающий отметился 17 (8+9) очками при коэффициенте полезности «+7».
Стоит отметить также присутствие в списке приглашённых представителя Беларуси Владислава Колячонка. В минувшем сезоне 18-летний защитник выступал за клуб ОХЛ «Флинт Файрбёрдс». В 53 матчах он набрал 29 (4+25) очков.
Вместе с Седовым и Колячонком на просмотре во «Флориде» будет находиться 23-летний уроженец Риги (Латвия) Родриго Аболс. В сезоне-2018/19 он выступал за шведский «Эребру», где за 45 проведённых матчей набрал 26 (18+8) очков.
- 24 июня 2019
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