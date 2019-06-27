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Макфи: у «Вегаса» хороший состав, но кое-что нужно скорректировать

Макфи: у «Вегаса» хороший состав, но кое-что нужно скорректировать
Хоккей / НХЛ 0

Президент «Вегас Голден Найтс» по хоккейным операциям Джордж Макфи поделился мнением о нынешнем составе команды.

«У «Вегаса» хороший состав. Нам кое-что ещё надо немного скорректировать, но в целом мы хотим сохранить состав, который многого добился. У лидеров подходящий возраст. Руководство устраивают все контракты, и мы надеемся, что на несколько лет закрыли этот вопрос.

Я хочу выиграть Кубок Стэнли с этой командой. Это моя главная цель. Мне нравится наш состав. У команды есть всё для победы», — цитирует Макфи официальный сайт НХЛ.

Ранее «Вегас» заключил новые восьмилетние контракты с нападающими Марком Стоуном и Вильямом Карлссоном. Помимо этого клуб рассматривает вариант с обменом российского форварда Никиты Гусева, который не провёл за клуб ни одного матча.

«Вегас» рассматривает варианты обмена с участием Никиты Гусева и Колина Миллера
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