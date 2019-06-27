Кровопусков: должность Овечкина в «Динамо» — это не формальность

Генеральный директор «Динамо» Москва Евгений Кровопусков прокомментировал тот факт, что Александр Овечкин останется его советником.



«Мы не стали изменять доброй традиции и вновь рады видеть нашего воспитанника Александра Овечкина в роли советника генерального директора московского «Динамо». Эта должность не является формальностью, как многие могут подумать. Саша, как истинный динамовец, всегда следит за выступлениями команды и участвует в жизни клуба.



Мы не обошли вниманием и состояние сегодняшних дел. Обсудили действующий состав и услышали интересную информацию о российских игроках, которые выступают в Северной Америке. Комплектование команды не закончено, поэтому любой совет мы воспринимаем с удовольствием.



Всегда рады видеть на наших матчах не только Александра, но и всех членов его семьи, особенно родителей — Татьяну Николаевну и Михаила Викторовича!» — цитирует Кровопускова официальный сайт «Динамо».

Александр Овечкин номинирован на премию «Спортсмен года» по версии GQ