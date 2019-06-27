Генменеджер «Сент-Луиса» прокомментировал продление контракта с Берюбе

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Дуг Армстронг подвёл итоги работы Крэйга Берюбе на посту главного тренера клуба.



«Крэйг великолепно сработал, став тренером. Он привел в восторг город и клуб. Конечно, он заслужил право быть здесь тренером, и я уже сказал ему, что следующие три сезона не должны стать последними. Я общался с некоторыми игроками на днях. Они очень рады, что Крэйг остаётся», — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ.



Напомним, Берюбе возглавил «Сент-Луис» в ноябре 2018 году. На тот момент команда находилась на 14-м месте в Западной конференции, имея в своём активе 17 очков после 19 матчей. По итогам сезона «Блюз» стали обладателями Кубка Стэнли.

Ранее стало известно о продлении «Сент Луисом» контракта с Берюбе.