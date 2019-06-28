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Кутюр: надеюсь, Уилсон сделает всё возможное, чтобы вернуть Павелски в «Шаркс»

Кутюр: надеюсь, Уилсон сделает всё возможное, чтобы вернуть Павелски в «Шаркс»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр выразил надежду, что руководству клуба удастся подписать новый контракт с многолетним лидером команды Джо Павелски.

«Я не знаю, чем всё это закончится. Всё, что я знаю о Джо, так это то, что он потрясающий хоккеист и потрясающий лидер. Мы все надеемся, что Пав вернётся в клуб. Надеюсь, что генеральный менеджер Даг Уилсон сделает всё возможное, чтобы вернуть Павелски в „Шаркс“. Посмотрим, что будет.

Пишут, что Марло хочет играть за нас? Мы переписывались с ним, но ничего конкретного. Мне нравилось находиться с Пэтти в одной раздевалке. Я точно знаю, что не стал бы тем игроком, которым стал, если бы не извлёк уроки из игры с ним", — цитирует Кутюра официальный сайт НХЛ.

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